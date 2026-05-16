نظمت ستوديوهات MBC بالتعاون مع مركز السينما العربية جلسة نقاشية بعنوان "رهانات كبيرة، جماهير غفيرة! صعود الإنتاجات العربية التجارية"، ضمن فعاليات سوق الأفلام في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي.

الجلسة تناولت أسباب صعود السينما العربية نحو العالمية، وسلطت الضوء على ما تمر به الإنتاجات العربية من نضج.

ظافر العابدين يتحدث عن كيفية نجاح الفيلم العربي في الوصول للجمهور الأجنبي

وخلال الجلسة التي أدارها علي جعفر، رئيس الأفلام والمسلسلات العالمية في استوديوهات MBC، تحدث النجم ظافر العابدين عن كيفية نجاح وصول قصة الفيلم العربي إلى جمهور أجنبي رغم اختلاف الثقافة، وأوضح أن فيلم مثل "صوفيا" نجح لأنه تضمن قصة تخاطب وجدان المشاهدين.

وقال ظافر "الأمر منطقي بالنسبة لي. إنها قصة عن عائلة وما يمرون به مع أطفالهم. وهذا هو المهم، لأنني استطعت التواصل معها وجدانياً، وأي شخص على كوكب الأرض يمكنه التواصل معها عاطفياً. وأعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية". مضيفاً "يجب أن يشعر المشاهد بصدق الفيلم بالحديث عن المشاعر.. الأمر لا يتعلق بالبيع، بل يتعلق بإنشاء شيء جميل ومنطقي، ثم البناء من هناك".

هناء العمير تكشف عن التحديات التي تواجه صناعة الفيلم

وأكدت الكاتبة والمخرجة هناء العمير، رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، أن هناك تحديات مازالت تواجه صناعة الفيلم، موضحة "تحدٍ مع اللوجستيات، وتحدٍ مع التمثيل، والكثير من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء التصوير. الشيء الجيد هو أن القصة أمامي، وهي قصة أريد أن أرويها مهما حدث. أنا أقاتل حتى النهاية حتى أتمكن من تحقيق ذلك".

وحول ضخامة الميزانيات للأفلام العربية مؤخراً، أوضحت سمر عقروق، المديرة التنفيذية لاستوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC، أن الأمر مختلف عن قبل، وقالت "أشعر أن ضخامة الإنتاج في الأفلام قد تصدرت العناوين، وأنا أتفهم ذلك لأن الميزانيات الضخمة تؤدي إلى طموحات كبيرة، وبالطبع تؤدي إلى توقعات كبيرة"، مضيفة "الوضع تغير في ستوديوهات MBC، لأننا في وضع أفضل اليوم عن قبل والحوار أكثر نضجاً، الأمر لا يتعلق بالميزانيات الضخمة، بل يتعلق بالميزانية الصحيحة".

