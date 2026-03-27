"راجعة بإذن الله".. إنجي شرف: "التمثيل واحشني أوي"

كتب : مروان الطيب

09:40 م 27/03/2026

كشفت الفنانة إنجي شرف عن عودتها للتمثيل بعد ابتعادها عن الأضواء خلال الفترة الماضية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

وكتبت إنجي شرف: "التمثيل واحشني أوي، وحياتي المهنية وأصحابي وزمايلي وحشوني، أكتر سنتين بعيد عن الكاميرا لظروف خاصة".

مضيفة: "راجعة قريبا جدا بإذن الله وفي أعمال تليق بي وبيكم، وبشكر كل حبايبي اللي وقفوا جامبي في أصعب سنين حياتي".

أعمال تنتظر عرضها إنجي شرف في الدراما التلفزيونية

تنتظر الفنانة إنجي شرف عرض مسلسل "فندق 5 هموم" عام 2025، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي داخل فندق سياحي كبير، حيث تنشأ العديد من العلاقات الإنسانية المختلفة بين نزلاء وموظفي الفندق، والتي تؤدي لحدوث العديد من المواقف والأحداث اليومية المختلفة فيما بينهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد صيام، عيد سعيد، حسام داغر، علاء مرسي، تأليف عبد الباسط الجارد، إخراج حسن السيد.

كواليس إصابة إنجي شرف في ذراعها

كشفت الفنانة إنجي شرف عن إصابتها في ذراعها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت إنجي: "الحمد لله علىكل شيء، إصابة في ذراعي، بس ربنا ستر، ادعوا لي والنبي".

تواصل موقع "مصراوي" مع الفنانة إنجي شرف وعن تطورات حالتها الصحية قالت: "الحمد لله اتردت الدكتور رد لي دراعي، وواخده دور البرد العادي".

تقترب من 100 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم برشامة في 8 أيام

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق