أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان عسكري، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية "مشتركة وخاصة" بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت قاعدة "الخرج" بالسعودية التي تستخدمها القوات الأمريكية.

عملية مشتركة واختراق للمنظومات

جاءت العملية ضمن "الموجة 84" من عملية "وعد صادق 4"، وتحت رمز "يا خير الرازقين"، حيث تم إهداؤها إلى "شهداء ومنتسبي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية"، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

تدمير أسطول الوقود

أكد البيان، نجاح صواريخ "الوقود الصلب والسائل" في اختراق منظومات الدفاع الجوي وتدميرها، وصولا إلى استهداف أسطول طائرات التزويد بالوقود والدعم الجوي في القاعدة.

وأسفرت الضربة عن تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بالعديد من الطائرات "عملاقة البدن" وطائرات الشحن الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي، ردا على الاستخدام العدائي للقواعد الجوية في المنطقة.

تحذير من كانون الشر

اختتم الحرس الثوري بيانه بالآية الكريمة: "سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ"، مؤكدا أن القوات البحرية والجو فضائية تواصل دفاعها المستحكم عن مواضع الجمهورية الإسلامية في مضيق هرمز والخليج، مع الاستمرار في مهاجمة "حواضن الشر" التابعة للعدو في المنطقة بقوة واقتدار.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.