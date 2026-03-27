أكد الإعلامي عمرو أديب أن اختبار الصلابة الذي تعرضت له دول الخليج كان نجاحًا مبهرًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشعوب أجادوا تحصين بلادهم في أعظم صورها، وأنهم يعرفون قيمة كل ذرة رمل في أرضهم، ويستطيعون الدفاع عن شعوبهم بأنفسهم دون الحاجة إلى أحد ماديًا أو عسكريًا.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن دول الخليج أعدت نفسها جيدًا ليوم أسود مثل هذا، حيث يحاول البعض استخدام الابتزاز القذر لتحويلها إلى رهينة في حرب لا يستطيع إنهاءها في مكان آخر، محذرًا من أن أي محاولة لإفساد العلاقات بين مصر ودول الخليج في هذا التوقيت مرفوضة تمامًا لأننا في أشد الاحتياج لبعضنا البعض.

ووجه أديب نداءً لكل المصريين الذين اختلفوا مع دول الخليج خلال الأيام الماضية قائلًا: "كفاية يا جماعة.. الوضع غير مفهوم والأمر قد ينفجر أكثر مما نتخيل"، داعيًا الجميع إلى أخذ نفس عميق وفهم الأصول المشتركة بين الشعوب، وتذكر التاريخ المشترك في 1973 و2013، وترك لحظات الشقاق والتركيز على لحظات العظمة والتعاون.

وأشار إلى أن بعض الأصوات التي كانت تهاجم الخليج بشكل مستمر فجأة تحولت إلى مدحه، معتبرًا أن هذا التحول مرتبط بمصالح شخصية ومحاولة للاسترزاق في اللحظة الحرجة، محذرًا من أن هؤلاء لم يكونوا مع الخليج يومًا، وإنما ينتظرون اللحظة التي يستطيعون فيها الاستفادة.

وأكد عمرو أديب موقف مصر الواضح والصريح قائلًا: "نحن لا نقف مع إيران، ونحن غير متحمسين لما تقوم به إيران في دول الخليج، ونرفضه وسنظل نرفضه"، مشددًا على أن هذا ليس كلامه الشخصي فقط، بل كلام رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وكل المستنيرين وغير المستنيرين في مصر.

ووجه أديب رسالة لأهل الخليج قائلًا: "يا أهلنا في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.. نحن معكم كتفًا بكتف، وموقفنا واضح تمامًا"، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على اللُحمة والعلاقات القوية بين مصر ودول الخليج في هذه المرحلة الحرجة.