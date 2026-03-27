إعلان

وول ستريت تنهي الجلسة على تراجعات تفوق 1.7% اليوم

كتب : منال المصري

11:20 م 27/03/2026

بورصة وول ستريت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت بورصة وول ستريت الأمريكية الجلسة على تراجعات تفوق 1.7% مع تفاقم وتيرة بيع الأسهم وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.
وبحسب فوربس الشرق الأوسط، فإن مؤشر الداو جونز يتبع مؤشر ناسداك ويدخل منطقة التصحيح بعد خسارته 800 نقطة اليوم، بضغط من صعود خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل.

والمؤشرات الثلاثة الرئيسية تختتم التداولات على خسائر أسبوعية حيث تراجع سهم إس آند بي إلى 1.67% وسهم ناسداك إلى 2.15% فيما تراجع سهم مؤشر داوجونز الصناعي إلى 1.73%.

تضارب التصريحات بين إمريكا وإيران

قال دونالد ترامب الرئيس الأميركي إن إيران تسعى جاهدةً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وحث طهران على "التعامل بجدية" مع المقترح الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة، أن طهران ردت رسمياً على اقتراح الولايات المتحدة المكون من 15 نقطة، في حين نفت إيران علنا أي مفاوضات حالية مع واشنطن، وفق رويترز.

مؤشر دوجونز الصناعي وول ستريت ناسداك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب: اختبار صلابة دول الخليج نجح بامتياز.. نحن معكم كتفًا بكتف
أخبار مصر

عمرو أديب: اختبار صلابة دول الخليج نجح بامتياز.. نحن معكم كتفًا بكتف
الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
أخبار مصر

الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
شئون عربية و دولية

ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق