وول ستريت تنهي الجلسة على تراجعات تفوق 1.7% اليوم

أنهت بورصة وول ستريت الأمريكية الجلسة على تراجعات تفوق 1.7% مع تفاقم وتيرة بيع الأسهم وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.

وبحسب فوربس الشرق الأوسط، فإن مؤشر الداو جونز يتبع مؤشر ناسداك ويدخل منطقة التصحيح بعد خسارته 800 نقطة اليوم، بضغط من صعود خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل.

والمؤشرات الثلاثة الرئيسية تختتم التداولات على خسائر أسبوعية حيث تراجع سهم إس آند بي إلى 1.67% وسهم ناسداك إلى 2.15% فيما تراجع سهم مؤشر داوجونز الصناعي إلى 1.73%.

تضارب التصريحات بين إمريكا وإيران

قال دونالد ترامب الرئيس الأميركي إن إيران تسعى جاهدةً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وحث طهران على "التعامل بجدية" مع المقترح الأميركي.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة، أن طهران ردت رسمياً على اقتراح الولايات المتحدة المكون من 15 نقطة، في حين نفت إيران علنا أي مفاوضات حالية مع واشنطن، وفق رويترز.