صواريخ إيران تخترق سماء إسرائيل.. وشظايا تسقط في تل أبيب

كتب : مصطفى الشاعر

11:18 م 27/03/2026

دوت صافرات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب ومناطق المركز، وصولا إلى صحراء النقب جنوبي البلاد، جراء "هجوم صاروخي واسع" شنته إيران، أدخل الملايين إلى الملاجئ فورا.

استنفار شامل واعتراضات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عسكري، مساء اليوم الجمعة، رصد صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات في سماء البلاد.

إرباك في التعليمات الأمنية

شهدت التوجيهات الأمنية حالة من التضارب، حيث طالبت قيادة الجبهة الداخلية المستوطنين بدخول الملاجئ فورا عبر رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة.

وبينما أعلن الجيش في بيان لاحق السماح بمغادرة المناطق المحصنة، عاد بعد 3 دقائق فقط ليعلن رصد موجة صواريخ جديدة، داعيا الجمهور للالتزام الصارم بالتعليمات للبقاء في "المناطق المحظورة" حتى إشعار آخر.

سقوط شظايا وإصابات

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن طواقم الإسعاف بدأت عمليات تمشيط أولية في مواقع بوسط البلاد أُبلغ عن سقوط شظايا فيها.

كما أكدت البلاغات الأولية، سقوط حطام صواريخ وشظايا في 4 مواقع بمنطقة "تل أبيب الكبرى" وموقعين في النقب، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي القصوى.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)
ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
شئون عربية و دولية

ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل
حوادث وقضايا

بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل
الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
أخبار مصر

الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
شئون عربية و دولية

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق