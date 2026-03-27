كشفت الأرجنتينية- الإسبانية، جورجينا رودريجيز عن استعدادها لحضور إحدى الفعاليات الخاصة.

نشرت جورجينا مقطع فيديو من كواليس استعدادها، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، إذ ظهرت في إحدى الصور مع فريق عملها وكتبت على الصور: "يوم عمل مع فريق أحلامي"



جورجينا في البيت الأبيض لحضور فيلم "ميلانيا"

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

جورجينا تشارك في أبرز المهرجانات العالمية

حضرت جورجينا فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وخطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة فور وصولها على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

كما كشفت جورجينا، عن حضورها عدد من فعاليات الخاصة بالموضة والأزياء كان آخرها في ميلان،وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من رحلتها هناك.

اقرأ أيضا:



بعد عودته.. تعرف على إيراد فيلم "سفاح التجمع" بطولة أحمد الفيشاوي

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي



