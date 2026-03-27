إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم "توك توك" في إسنا بالأقصر

كتب : محمد محروس

11:24 م 27/03/2026

موقع الحادث

شهدت قرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين من نوع "توك توك"، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الطوارئ بالمحافظة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين مركبتي "توك توك" على طريق أصفون المطاعنة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وسط حالة من الارتباك بين المارة.

تحرك أمني سريع

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث على الفور، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة، والعمل على رفع آثار التصادم من الطريق، بهدف إعادة تسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

الدفع بسيارات إسعاف

كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد 6 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى، حيث جرى التعامل مع الحالات التي وُصفت بالحرجة، وسط متابعة طبية مكثفة.

تحقيقات لكشف الملابسات

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

حادث تصادم حادث توك توك إسنا الأقصر

