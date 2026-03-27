تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق

كتب : أحمد العش

10:22 م 27/03/2026

رياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا السبت، إذ يسود طقس دافئ إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار.

تفاصيل حالة الطقس غدا السبت في مصر

وأضافت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 26 درجة مئوية.

وأوضحت "الهيئة" أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا غدًا، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

فرص سقوط الأمطار في مصر غدا السبت

وأضافت أن هناك أتربة عالقة متوقعة على مناطق من جنوب الصعيد، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا خلال فترات متقطعة من مساء الغد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

