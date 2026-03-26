تقوم المطربة أنغام بإحياء حفلها المقام ضمن حفلات موسم عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس.

وأجرت أنغام، أمس الأربعاء، آخر بروفات الاستعداد للحفل، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل حفل أنغام

وتقدم أنغام في الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها: "وين تروح"، و"قلبك"، و"ياريتك فاهمني"، إلى جانب أحدث أعمالها أغنية "مش قادرة"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان رزام، وتوزيع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور.

وأعلنت الجهة المنظمة "بنش مارك"، في وقت سابق، عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد طرحها للحجز يوم الخميس الماضي.

موعد حفل أنغام

يُذاع الحفل الذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه عبر منصة "mbc شاهد" وقناة "mbc"، في تمام العاشرة مساء اليوم.

وشاركت أنغام في موسم مسلسلات رمضان 2026، وذلك بتقديم أغنية "مش حبيبي وبس" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والتي قدمتها في مقدمة مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني.

"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي





خاص| أول تعليق من مخرج "سفاح التجمع" بعد قرار إعادة عرضه



