تفاصيل حفل أنغام بالسعودية اليوم

كتب : مصطفى حمزة

11:47 ص 26/03/2026

أنغام

تقوم المطربة أنغام بإحياء حفلها المقام ضمن حفلات موسم عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس.

وأجرت أنغام، أمس الأربعاء، آخر بروفات الاستعداد للحفل، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل حفل أنغام

وتقدم أنغام في الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها: "وين تروح"، و"قلبك"، و"ياريتك فاهمني"، إلى جانب أحدث أعمالها أغنية "مش قادرة"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان رزام، وتوزيع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور.

وأعلنت الجهة المنظمة "بنش مارك"، في وقت سابق، عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد طرحها للحجز يوم الخميس الماضي.

موعد حفل أنغام

يُذاع الحفل الذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه عبر منصة "mbc شاهد" وقناة "mbc"، في تمام العاشرة مساء اليوم.

وشاركت أنغام في موسم مسلسلات رمضان 2026، وذلك بتقديم أغنية "مش حبيبي وبس" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والتي قدمتها في مقدمة مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني.

انهيار جزئي لمنزل يُصيب 3 أشخاص بالبحيرة
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات
إيران ترد رسميًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
