شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة تجمعه بالنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، بعد إعلان مغادرته ليفربول.

ووجه صلاح عبدالله رسالة للاعب محمد صلاح، قائلا : "هفضل أشجعك يا مو في أي مكان هتروحه.. إلا مكان واحد".

أحدث أعمال صلاح عبد الله



يُذكر أن الفنان صلاح عبد الله شارك في بطولة مسلسل "الضحايا"، بطولة ندى بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، إيناس مكي، وراندا البحيري، ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عُرض ضمن دراما النصف الثاني من شهر رمضان، بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، نور محمود، وحنان سليمان.

أعمال ينتظرها الفنان صلاح عبد الله



ويستعد الفنان لعرض مسلسله الجديد "إعلام وراثة" خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، انتصار، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، وأحمد فهيم، ومن إخراج حسن صالح.

