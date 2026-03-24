شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من الأعمال الفنية، بعد تعرضها لانتقادات بسبب بعض المشاهد التي أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

أثار فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، عقب طرحه على منصة "يانجو بلاي"، بسبب بعض المشاهد التي اعتبرها الجمهور جريئة.

بيان رسمي شركة "مصر للطيران"

أصدرت شركة "مصر للطيران" بيانًا ردًا على تداول مقطع من العمل يُظهر استخدام الزي الرسمي لأطقم الضيافة في مشهد غير لائق، مؤكدة أن ذلك يمس الصورة المهنية لأطقم الركب الطائر.

مسلسل "المتر سمير"

كما أثار مسلسل "المتر سمير"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، جدلًا واسعًا بعد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" في أحد المشاهد، في سياق المرافعات القانونية.

أزمة مسلسل "الكينج"

أثار الفنان محمد إمام حالة من الجدل بسبب مشهد في مسلسله "الكينج"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث تضمن مشهد ولادة أثار انتقادات واسعة من الجمهور.

وعلّق محمد إمام عبر حسابه الرسمي قائلًا: "لاحظت الفترة الأخيرة جدل على مشهد الولادة في مسلسل الكينج، وكنت حابب أوضح إني مش قصدي أقلل من مهنة عظيمة أو من الحدث نفسه.. وعلى العموم آسف على أي سوء تفاهم".

ويظهر إمام خلال المشهد أثناء وجوده مع زوجته في لحظة ولادتها، وهو الحوار الذي اعتبره البعض غير مناسب، ما أدى إلى موجة من التعليقات والانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

