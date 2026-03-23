أثار فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" جدلا كبيرا بعد عرضه على منصة "يانجو بلاي" ضمن خريطتها لأفلام موسم عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة رتيبة ومملة، ليقرر الزوج أن ينفصل مؤقتا عن زوجته تحت مسمى الـ "Break Up" وهو مصطلح أمريكي يعني انفصال الزوجين بشكل مؤقت من أجل إعادة ترتيب الأمور بينهما، وحتى أن الأمر يصل إلى إقامة الزوجين علاقات جنسية مع أشخاص آخرين في محاولة لتجديد شعلة الحب بينهما.

وواجه الفيلم العديد من الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهور، وذلك نظرا لمناقشة الفيلم الحياة الزوجية بشكل مبالغ فيه، وأكد البعض أن قصة الفيلم لا تمس مجتمعاتنا العربية والشرقية لا من قريب ولا من بعيد، وأنا الفيلم هو فكرة أمريكية تم تمصيرها بفيلم سينمائي وليس أكثر.

ونقدم لكم في هذا التقرير أفلام عالمية ناقشت فكرة الـ "Break- Up" قبل "السم والثعبان:لعب عيال":

"The Break- Up" 2006

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية حول حبيبان يقرران الانفصال بشكل مؤقت لإعادة ترتيب أولوياتهما، ليدخلا سويا في العديد من المواقف الكوميدية، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية جينيفر أنيستون، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه وبلغت إيراداته العالمية 205 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 52 مليون فقط.

"10 Things We Should Do Before We Break UP" 2020

الفيلم إنتاج عام 2020، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول حمل أبيجيل الأم العزباء لطفلين، بعد دخولها في علاقة مع أحد الأشخاص، وسط محاولات الثنائي لإنجاح هذه العلاقة، الفيلم شارك ببطولته النجمة كريستينا ريتشي وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 25 مليون دولار.

"We Broke Up" 2021

تدور أحداث الفيلم حول لوري ودوح وهما حبيبان يقرران الانفصال بعد فترة طويلة من ارتباطهما، وذلك قبل أيام من زفاف شقيقة لوري الصغرى، وفي محاولة لتجنب إفساد فرحة العروسين، قررا التظاهر بأنهما ما زالا معًا حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وشارك ببطولة الفيلم كل من آية كاش، ويليام جاكسون هاربر، سارة بوجلر، ويعتبر من أشهر الأفلام الرومانسية خلال السنوات الماضية.

"Break Up Club" 2010

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية حول موقع إلكتروني يُعيد إليك من تُحب، إذ كل ما عليك فعله هو التفريق بين حبيبين سعيدين. حقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 1.327.201 مليون دولار.

"Holiday Breakup" 2016

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية حول انفصال زوجان شابان يواجهان احتمال تحول العطلات إلى سلسلة طويلة من الحزن والأسى ليقررا التظاهر بأنهما ما زالا معًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من مانون ماثيوز، شون رو، مات ريدي، دانيال هيو كيلي.

"السلم والثعبان: لعب عيال" 2025

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة من الملل والرتابة، ليقر الزوج الانفصال عن زوجته لبعض الوقت من أجل تقييم العلاقة مرة أخرى.

وشارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة





"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية



