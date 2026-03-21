أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله ملك مع السيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي في أجواء احتفالية رومانسية.

خطوبة في أجواء عائلية

احتفلت ملك زاهر بخطوبتها على شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي في أجواء عائلية بسيطة.

وملك أحمد زاهر هي ممثلة مصرية، من مواليد 1 يوليو عام 2002، إبنة الفنان أحمد زاهر، بدأت التمثيل وهي طفلة.

وكان أول ظهور لها بشكل احترافي في فيلم كابتن هيما في عام 2008، مع النجم تامر حسني.

اشتهرت بظهورها مع شقيقتها ليلى زاهر والتي احتفت بزواجها من المنتج هشام جمال.

ومن أشهر أعمالها، فيلم عمر وسلمى 2 في عام 2009، ومسلسل الحارة في عام 2010، ومسلسل القاصرات في عام 2013، ومسلسل نسل الأغراب في عام 2021، كما شاركت مؤخرا بعدد من الأعمال التي تعاونت خلالها مع نخبة من ألمع النجوم منها مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل "ساعته وتاريخه 2" عام 2025 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

آخر مشاركات ملك زاهر الفنية

شاركت ملك زاهر في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي عرض مطلع العام الجاري، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم أحمد زاهر، رحمة أحمد، حنان سليمان، دنيا المصري.

تدور أحداث المسلسل حول حياة شريف وشروق التي تنقلب رأسًا على عقب بسبب إدمان أولادهما لأحد الألعاب الإلكترونية، ويناقش المسلسل تأثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية على حياة العائلة واستقرارها.

أعمال تنتظر عرضها ملك زاهر قريبا

تشارك ملك زاهر في مسلسل "أن وهو وهم" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميمي جمال، إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يتناول المسلسل تعقيدات العلاقات الإنسانية داخل النسيج الأسري من خلال ثلاث حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصراعاتها الخاصة.

