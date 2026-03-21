احتفل الفنان طه دسوقي مع والدته بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم السبت 21 مارس.

نشر طه دسوقي صورة مع والدته بأحد المناسبات عبر صفحته على انستجرام وكتب: "لو شوفتوا مني خير فهو من أمي، ربنا يسعد أيامها ويريح بالها".

طه دسوقي يغيب عن دراما رمضان 2026

غاب الفنان طه دسوقي عن دراما رمضان هذا العام، وكانت آخر مشاركاته في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول ولعة ومفتاح اللذان يعيشان في دار أيتام يرفضان تلك الحياة والتمرد عليها، وخاصة عقب إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار ماجد، الذي يعلن عليهما الحرب بعد ذلك، ويحاولان التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها طه دسوقي قريبا

يشارك الفنان طه دسوقي بفيلم "علشان خاطر جليلة" ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم هم جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، قصة عمر خالد، تأليف وإخراج محمد الزيات.

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا والرومانسية، حول العوالم الخفية لسكان المقابر والأماكن المهجورة، محولاً تلك البقع المنسية إلى مسرح لقصص تنبض بالحياة، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

