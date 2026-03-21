سلمان خان يحتفل مع الجمهور بعيد الفطر

أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

هنأ نجم بوليوود سلمان خان جمهوره ومحبيه بمناسبة عيد الفطر.

نشر سلمان خان مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله رفقة والده وهما يحتفلان مع الجمهور بمناسبة عيد الفطر.

إذ ظهر وهو يحيي الجمهور من شرفة منزله وكتب: "عيد مبارك، شكرا جزيلا على مباركتكم، أبي عاد إلى المنزل شكرا لكم".

سلمان خان مسلم من جهة الأب

من المعروف عن النجم سلمان خان اعتناقه الإسلام من جهة الأب، إلى جانب اعتناقه الديانة الهندوسية من ناحية الأم، ومن المعروف عن سلمان خان احتفاله دائما مع جمهوره ومحبيه بالمناسبات الدينية المختلفة طوال العام، ويقوم بنشر عدد من الصور والفيديوهات التي يظهر خلالها وهو يتفاعل مع الجمهور.

أعمال ينتظر عرضها سلمان خان قريبا

يشارك النجم سلمان خان بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما والحروب " Maatrubhumi" المقرر عرضه بالسينمات 17 أبريل المقبل.

تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي وقعت بين القوات الهندية والصينية في منطقة غالوان في 15 يونيو 2020، عندما دافع 200 جندي هندي ببسالة عن أراضيهم ضد قوة قوامها 1200 جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني.

