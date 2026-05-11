خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور جديدة.

تفاصيل صور جيهان الشماشرجي

ونشرت جيهان صورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية وأنيقة، مرتدية قميص أبيض مع بنطال أبيض وأسود.

وحرصت جيهان على التقاط عده صور من داخل أحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل وميدان التحرير، لتنال الصور إعجاب متابعيها بشكل كبير.

وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، إذ جاءت التعليقات كالتالي: "قمر يا جيجي"، "نجمة البنات"، "أجمل واحدة"، "داهية وزي القمر".

أحداث وأبطال فيلم الكلام على إيه

تشارك جيهان الشماشرجي في فيلم "الكلام على إيه"، والمقرر عرضه الأسبوع الجاري في السينمات.

تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، اية سماحة، سيد رجب، مصطفى غريب، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

