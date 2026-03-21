تحدث الفنان باسم سمرة عن نجاح مسلسله "عين سحرية" الذي عرض في النصف الأول لموسم دراما رمضان 2026، وحقق نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

حل باسم سمرة ضيفا على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وتطرق خلال اللقاء عن ردود الأفعال على نجاح المسلسل، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن فكرة اعتزال الفن قال: "بفكر في اعتزال الفن دايما، الشغلانة صعبة وقاسية واللي في المجال مش كلهم طيبين".

مسلسل "عين سحرية" يتصدر نسب المشاهدات في رمضان

حقق مسلسل "عين سحرية" نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، وسط إشادة الجمهور والنقاد معا بأداء بطلي المسلسل الفنان باسم سمرة والفنان عصام عمر.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول عادل شاب بسيط يمتلك موهبة في تركيب كاميرات المراقبة، وتحت ضغط الظروف المادية، يوافق على زرع كاميرات بشكل سري مقابل المال، قبل أن يشهد بالصدفة جريمة قتل، ووسط محاولته إخفاء ما رآه تجرّه إلى شبكة خطيرة يقودها المحامي الفاسد زكي غانم ومافيا دوائية نافذة، ومع تهديد عائلته، يُجبر عادل على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الفساد.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سما إبراهيم، فاتن سعيد، جنا الظأشقر، تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود.

أعمال ينتظر عرضها باسم سمرة قريبا

يشارك الفنان باسم سمرة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكراش ويشاركه البطولة كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

كما يشارك ببطولة فيلم "بنات فاتن"وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية هم يسرا، هدى المفتي، حمدي هيكل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج محمد نادر.

