نشر النجم عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "إفراج" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026.

وظهر الجمهور وهو يلتف حول عمرو سعد لالتقاط عدد من الصور التذكارية معه في منطقة مصر القديمة أثناء التصوير.

وعلق عمرو سعد على الفيديو: "بقالي سنين بصور بره مصر أو جوه استوديوهات وماكنتش واخد بالي إني محروم من أغلى حاجة حضن الناس الطيبين اللي بيدي طاقة وعزم وقوة".

وتابع: "من أول ما بدأت وأنا بحاول أعبر عنكم وكان حلمي إني أقدم حاجة بجد تسيب أثر وتطلع من القلب للقلب، كنت دايمًا مؤمن إن الصدق حتى لو ساكت بيوصل وإن الكدب مهما صوته علي بيخسر".

وأضاف: "وبكل صدق بهديكم مشاعري ومجهودي في مسلسل إفراج، اللي أتمنى يكون واجهة مشرفة لينا وللدراما المصرية".

مسلسل "إفراج"، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.