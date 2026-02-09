إعلان

رمضان 2026.. أحمد العوضي "مابيقلعش الأسود" في بوسترات مسلسلاته

كتب : مصطفى حمزة

04:25 م 09/02/2026 تعديل في 04:27 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنان أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    العوضي فى حق عرب
  • عرض 10 صورة
    مسلسل اللى مالوش كبير
  • عرض 10 صورة
    مسلسل ضرب نار
  • عرض 10 صورة
    كواليس ضرب نار
  • عرض 10 صورة
    مسلسل حق عرب
  • عرض 10 صورة
    من فهد البطل
  • عرض 10 صورة
    من كواليس علي كلاي
  • عرض 10 صورة
    مسلسل ضرب نار_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر الفنان أحمد العوضي، قوائم مواقع التواصل، وهو يظهر في الكواليس، ويرقص في مقاطع فيديو من مسلسله "علي كلاي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو يرتدي ملابس سيطر عليها اللون الأسود.

ومع النجاح الذي حققته "اللزمات" الكلامية التي يقدمها أحمد العوضي، في مختلف أعماله، ومنها "على الله حكايتك" أو "يا وحش الكون"، كان اللون الأسود بمثابة تميمة الحظ التي لا يتخلى عنها، ولديه حضوره الخاص في مشاهد وبوسترات المسلسلات التي يقدمها، وأحدثها "علي كلاي".

وظهر "العوضي" في مقاطع فيديو، يرقص بها مع المطربة رحمة محسن، والبرومو والصور الدعائية لمسلسله "علي كلاي" بملابس رياضية وبدل غامقة يطغى عليها اللون الأسود، ليطرح السؤال نفسه، لماذا يرفض "العوضي" التخلي عن هذا اللون؟!.

يرصد "مصراوي"، في التقرير التالي آخر 5 أعمال درامية، ظهر اللون المفضل للعوضي، بمختلف الشخصيات التي يقدمها من "الخديوي" إلى "علي كلاي".

اللي مالوش كبير

كانت محطة "سيف الخديوي"، الشخصية التي قدمها عام 2021، هي نقطة الانطلاق الرسمية لـ "براند" الأسود، حيث كانت البدل السوداء والقمصان المفتوحة هي السمة الغالبة على الشخصية.

ضرب نار

عندما قدم عام 2023 شخصية "جابر الكوماندا" الصعيدية، ظل الأسود حاضراً في القمصان والعباءات، مما منحه هيبة خاصة تناسب اللقب.

حق عرب

بمختلف مراحل رحلة "عرب السويركي"، وهي الشخصية التي قدمها أحمد العوضي في المسلسل، كان اللون الأسود هو المعبر عن حالة الحزن والتحدي التي تغلف حياته.

فهد البطل

اعتمد العوضي بالمسلسل الذي عرض العام الماضي، على "الجاكيت الجلد" الأسود، وهو الزي الذي أصبح مرتبطاً في أذهان المشاهدين بصورة البطل الذي لا يهاب الصعاب.

علي كلاي

يجسد به شخصية ملاكم، إلى جانب عمله في قطع غيار السيارات، ويظهر بـ "تيشرتات" وسراويل رياضية سوداء .

أحمد العوضي مسلسل علي كلاي اللون الأسود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رواتب تتخطى 30 ألف جنيه.. بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية
أخبار مصر

رواتب تتخطى 30 ألف جنيه.. بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية
وزير التعليم: منصات التواصل أزمة حقيقية دون ضوابط.. وحماية الأطفال أولوية
أخبار مصر

وزير التعليم: منصات التواصل أزمة حقيقية دون ضوابط.. وحماية الأطفال أولوية

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
الموضة

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
الحكومة: زيادة 17% في شكاوى المواطنين خلال 2025
أخبار مصر

الحكومة: زيادة 17% في شكاوى المواطنين خلال 2025

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة