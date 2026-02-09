رمضان 2026.. أحمد العوضي "مابيقلعش الأسود" في بوسترات مسلسلاته

تصدر الفنان أحمد العوضي، قوائم مواقع التواصل، وهو يظهر في الكواليس، ويرقص في مقاطع فيديو من مسلسله "علي كلاي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو يرتدي ملابس سيطر عليها اللون الأسود.

ومع النجاح الذي حققته "اللزمات" الكلامية التي يقدمها أحمد العوضي، في مختلف أعماله، ومنها "على الله حكايتك" أو "يا وحش الكون"، كان اللون الأسود بمثابة تميمة الحظ التي لا يتخلى عنها، ولديه حضوره الخاص في مشاهد وبوسترات المسلسلات التي يقدمها، وأحدثها "علي كلاي".

وظهر "العوضي" في مقاطع فيديو، يرقص بها مع المطربة رحمة محسن، والبرومو والصور الدعائية لمسلسله "علي كلاي" بملابس رياضية وبدل غامقة يطغى عليها اللون الأسود، ليطرح السؤال نفسه، لماذا يرفض "العوضي" التخلي عن هذا اللون؟!.

يرصد "مصراوي"، في التقرير التالي آخر 5 أعمال درامية، ظهر اللون المفضل للعوضي، بمختلف الشخصيات التي يقدمها من "الخديوي" إلى "علي كلاي".

اللي مالوش كبير

كانت محطة "سيف الخديوي"، الشخصية التي قدمها عام 2021، هي نقطة الانطلاق الرسمية لـ "براند" الأسود، حيث كانت البدل السوداء والقمصان المفتوحة هي السمة الغالبة على الشخصية.

ضرب نار

عندما قدم عام 2023 شخصية "جابر الكوماندا" الصعيدية، ظل الأسود حاضراً في القمصان والعباءات، مما منحه هيبة خاصة تناسب اللقب.

حق عرب

بمختلف مراحل رحلة "عرب السويركي"، وهي الشخصية التي قدمها أحمد العوضي في المسلسل، كان اللون الأسود هو المعبر عن حالة الحزن والتحدي التي تغلف حياته.

فهد البطل

اعتمد العوضي بالمسلسل الذي عرض العام الماضي، على "الجاكيت الجلد" الأسود، وهو الزي الذي أصبح مرتبطاً في أذهان المشاهدين بصورة البطل الذي لا يهاب الصعاب.

علي كلاي

يجسد به شخصية ملاكم، إلى جانب عمله في قطع غيار السيارات، ويظهر بـ "تيشرتات" وسراويل رياضية سوداء .