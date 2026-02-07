إعلان

"بطلي تعملي حملات".. مها نصار تعلن اسم فنانة نشب خلاف بينهما

كتب : منى الموجي

01:47 م 07/02/2026
شهد إعلان الفنانة مها نصار تفاصيل خلاف نشب بينها وبين فنانة شهيرة، في كواليس عمل من المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة، تطورًا سريعا، إذ قامت بتعديل منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنة من خلاله الاسم الأول للفنانة.

مها كتبت "أنا ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك لإن ده يخصك لوحدك لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس، وتحاولي طول الوقت تقلي مني وتكسريني، وتقلي أدبك عليا مستحيل أسامحك أبدا مهما كانت النتيجة".

وتابعت "مع العلم إني اشتكيت لكل الناس وشافوها وبقالي اكتر من شهرين ساكتة، والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا ماليش في كلمة كل عيش واعمل نفسك مش واخد بالك، أنا جاية أعمل حاجة بحبها ومش مضطرة انزل من نفسي أبدا، ثانيا أكل العيش من غير كرامة ده قلة قيمة".

وأضافت في تعديلها الأخير على المنشور، بوضع الاسم الأول من الفنانة التي تقصدها "وياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى لأن هدى مش طرف في المشكلة".

جدير بالذكر أن مها نصار تشارك في رمضان 2026 ببطولة مسلسلين، الأول "مناعة" بطولة هند صبري، ميمي جمال، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، محمد أنور، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

والعمل الثاني هو مسلسل على قد الحب، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، إخراج خالد سعيد.

الفنانة مها نصار خلاف مها نصار مع فنانة شهيرة مها نصار على فيسبوك مها نصار تعلن اسم فنانة

