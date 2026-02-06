إعلان

طة دسوقي ضيف آبلة فاهيتا في حلقة جديدة برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 06/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طة دسوقي ضيف آبلة فاهيتا (1)
  • عرض 4 صورة
    طة دسوقي ضيف آبلة فاهيتا (3)
  • عرض 4 صورة
    طة دسوقي ضيف آبلة فاهيتا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، النجم الشاب طة دسوقي في حلقة مختلفة من البرنامج الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع الفنان طة دسوقي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة التي يشارك فيها الفنان طه الدسوقي.

واحتفل الفنان طه دسوقي على تهنئة زوجته في عيد ميلادها، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آبلة فاهيتا طة دسوقي الهيئة العامة للترفيه آبلة فاهيتا وكارلا ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
رياضة محلية

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
لحق بحب عمره.. وفاة عريس المنيا بعد ساعات من مصرع عروسته
أخبار المحافظات

لحق بحب عمره.. وفاة عريس المنيا بعد ساعات من مصرع عروسته
على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية