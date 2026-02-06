"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل

كتب- مروان الطيب:

تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، النجم الشاب طة دسوقي في حلقة مختلفة من البرنامج الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع الفنان طة دسوقي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة التي يشارك فيها الفنان طه الدسوقي.

واحتفل الفنان طه دسوقي على تهنئة زوجته في عيد ميلادها، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.