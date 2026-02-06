إعلان

ياسمين صبري جريئة ونسرين أمين بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 06/02/2026
إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

تألقت الفنانة إيمان العاصي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، ونسقت معه فورير باللون البني.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، مرتدية بدلة باللونين الأبيض والأسود، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هادئ وإطلالة جريئة.

نسرين أمين

خطفت الفنانة نسرين أمين، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود.

لطيفة

الفنانة التونسية لطيفة، خطفت الأنظار إليها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت بالطو جلد طويل، ونسقت معه هاي كول باللون البيج.

جيهان الشماشرجي

نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي، صورة من كواليس مسلسل "عشان خاطر جليلة" وظهرت فهيا بصحبة الفنان طه دسوقي، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

مايا دياب

خطفت الفنانة مايا دياب، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأحمر.

أمل حجازي

ظهرت الفنانة أمل حجازي بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

لقطات نجوم الفن إيمان العاصي نادين الراسي ياسمين صبري نسرين أمين جيهان الشماشرجي لطيفة مايا دياب أمل حجازي

