إعلان

الداخلية تصادر 5 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

01:37 م 06/02/2026

تجار العملة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتمكنت من ضبط 5 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجار العملة الاتجار في العملة النقد الأجنبي الداخلية الأمن العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
"الأوقاف": منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان
أخبار مصر

"الأوقاف": منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان