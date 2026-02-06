إعلان

ضبط شخصين يديران شبكة لبث القنوات المشفرة في السويس

كتب : علاء عمران

01:35 م 06/02/2026

سقوط عصابة بث القنوات المشفرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة السويس لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين باستقبال عدد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة بهما لاسلكياً داخل نطاق أقسام شرطة فيصل والجناين والسويس والأربعين، دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما بدائرة محافظة السويس، حيث عُثر بحوزتهما على عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في استقبال الإشارة وفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وجهاز حاسب آلي يُستخدم كوحدة تحكم وتشفير، ومحطة لتقوية الإشارة، إلى جانب محل لبيع مستلزمات فك التشفير وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

