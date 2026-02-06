روج الشاعر الغنائي صابر كمال للأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر صابر بوستر المسلسل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: " قريبًا أغنية (قاضي السما) من مسلسل الست موناليزا، دراما غنائية مستوحاة من بيت شعر للأديب والشاعر جبران خليل جبران، غناء: مها فتوني، مقدمة شعرية: جبران خليل جبران، كلمات: صابر كمال، ألحان: د. مصطفى العسّال، توزيع: إسلام ساسو هندسة صوتية وإنتاج: م. هاني محروس".

تدور أحداث مسلسل "الست موناليزا" حول "موناليزا" التي تدخل في عدة صراعات سواء مع زوجٌ يقتنص المصالح أو عائلتها التي تتربص بها كغنيمة في زواجٍ كُبل بشروطٍ خفية. هي رحلة امرأة تخرج من زواج فاشل لتواجه عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال، محاولةً إعادة بناء ذاتها من جديد. فهل يزهر الحب في قلبها مرة أخرى وسط هذه التحديات، أم أن ثمن الحرية سيكون أغلى مما توقعت؟

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

