بطريقة طريفة.. رضوى الشربيني تختتم حلقة "هي وبس" مع آن الرفاعي

كتب : سهيلة أسامة

03:29 م 05/02/2026 تعديل في 04:13 م
  عرض 13 صورة
  
    كريم محمود عبدالعزيز وان الرفاعي
  
    كريم وآن
  
    سيلفي ان الرفاعي
  
    آن الرفاعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)
  
    آن الرفاعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
  
    آن الرفاعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)
  
    كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي قبل الانفصال (3)_3
  
    صورة قبل انفصالهما
  
    كريم وآن انفصلا منذ عدة اشهر
  
    كريم وآن ولحظات رومانسية جمعتهما
  
    جلسة تصوير ان الرفاعي
  
    كريم عبد العزيز وطليقته آن الرفاعي (6)

استضاف برنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، آن الرفاعي في حلقة أمس الأربعاء.

واختُتمت الحلقة بطريقة غير تقليدية، إذ جلست رضوى الشربيني بجانب آن الرفاعي واحتضنتها، ليختتما الحلقة سويًا.

وكانت آن الرفاعي أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت قائلة: "الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس أن البيوت أسرار. تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج، بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون.. شكرًا على التقدير والاحترام، ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

