محامي شيرين يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل إحالة المسئول السابق عن حساباتها للمحاكمة
كتب : مصطفى حمزة
كشف الخبير القانوني ياسر قنطوش، عن تطور جديد في أزمة موكلته المطربة شيرين عبدالوهاب، والنزاع القضائي بشأن حساباتها في مواقع التواصل.
وتحدث ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "النيابة العامة حددت موعد جلسة محاكمة عاجلة، للشخص الذي يحاول بيع صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب والاستيلاء عليها والتربح منها".
وتابع :"القضية المتهم بها محمود محمد حسين سرور،
تحمل رقم القضية هو 241 لسنة 2026، جنح مالية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية، تحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 2026/2/21 أمام محكمة جنح القاهرة الإقتصادية".
ونشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، بيان صادر من محاميها ياسر قنطوش، وحذر فيه من التعامل مع صفحاتها في مواقع "أكس"، و "تيك توك".
وأعلنت المطربة عن التحقيقات التي النيابة العامة، جنح البساتين، ضد المسئول السابق عن حساباتها، لاتهامه بالاستيلاء على القناة التي تحمل اسمها في موقع يوتيوب.