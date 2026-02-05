ترامب: بايدن الأسوأ في تاريخ أمريكا ولا يفهم ما أقوله لكنه سعيد

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي من جديد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن والديمقراطيين. مشيرا من جديد إلى تزوير انتخابات 2020.

وقال ترامب خلال افتتاحه إفطار الصلاة الوطني، إنه لا يعرف كيف يمكن لشخص مؤمن أن يصوّت لصالح الديمقراطيين، مضيفًا أنه كان طالبًا جيدًا لكنه لا يعتقد أن أحدًا يعلم ذلك. وأشار إلى أن الانتخابات الثانية عام 2020 كانت "مزورة"، وأنه اضطر للفوز بها لإرضاء غروره، مؤكدًا أن التغلب على "المجانين" كان أمرًا مذهلًا بالنسبة له.

وتطرق ترامب إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إن الرئيس بايدن ترك دبابات وطائرات هناك، متسائلًا لماذا لم تُقلع الطائرات المتبقية، مضيفًا أن "أحدًا لم يفكر في ذلك". وأشار أيضًا إلى أن فنزويلا تمتلك أكثر النفط بعد الولايات المتحدة، وأنهما معًا يمتلكان حوالي 68% من نفط العالم.

وتابع ترامب خلال كلمته، إن البلاد تمتلك أقوى حدود في تاريخها، رداً على سؤال حول إقالة بعض المسؤولين، وأشار إلى أن الرئيس بايدن كان "الأسوأ" في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفًا أنه لا يفهم ما يقوله ترامب، لكنه سعيد بما يسمعه.

كما شدد ترامب على أهمية الفحم، قائلاً إنه يجب أن يُسبق دائمًا بكلمتي "نظيف وجميل".

وتطرق ترامب خلال حديثه إلى المفاوضات الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران تتفاوض لأنها لا تريد التعرض لهجوم أمريكي.

وأشار ترامب أيضًا إلى المسيحيين في أمريكا قائلا: "عندما يتعرض المسيحيين للهجوم يعلمون أن ترامب سيرد بعنف إذا اقتضت الحاجة"، وأشار إلى أن ذلك "ليس لطيفًا للقول لكنه الواقع".

وقال ترامب أيضًا إلى زيارته لدافوس، وأوضح أن الدعوة التي تلقاها كانت ربما "أغبى دعوة على الإطلاق"، وأضاف خلال كلمته أيضًا تعليقًا حول جرينلاند، مشيرًا إلى أنها "أكبر قطعة جليد في العالم" وأن الولايات المتحدة تفاوض بشأنها.