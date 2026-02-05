بطريقة طريفة.. رضوى الشربيني تختتم حلقة "هي وبس" مع آن الرفاعي

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

استضاف برنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، آن الرفاعي في حلقة أمس الأربعاء.

واختُتمت الحلقة بطريقة غير تقليدية، إذ جلست رضوى الشربيني بجانب آن الرفاعي واحتضنتها، ليختتما الحلقة سويًا.

وكانت آن الرفاعي أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت قائلة: "الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس أن البيوت أسرار. تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج، بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون.. شكرًا على التقدير والاحترام، ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

