إعلان

بطريقة طريفة.. رضوى الشربيني تختتم حلقة "هي وبس" مع آن الرفاعي

كتب : سهيلة أسامة

03:29 م 05/02/2026 تعديل في 04:13 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز وان الرفاعي
  • عرض 13 صورة
    كريم وآن
  • عرض 13 صورة
    سيلفي ان الرفاعي
  • عرض 13 صورة
    آن الرفاعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)
  • عرض 13 صورة
    آن الرفاعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
  • عرض 13 صورة
    آن الرفاعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)
  • عرض 13 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي قبل الانفصال (3)_3
  • عرض 13 صورة
    صورة قبل انفصالهما
  • عرض 13 صورة
    كريم وآن انفصلا منذ عدة اشهر
  • عرض 13 صورة
    كريم وآن ولحظات رومانسية جمعتهما
  • عرض 13 صورة
    جلسة تصوير ان الرفاعي
  • عرض 13 صورة
    كريم عبد العزيز وطليقته آن الرفاعي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف برنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، آن الرفاعي في حلقة أمس الأربعاء.

واختُتمت الحلقة بطريقة غير تقليدية، إذ جلست رضوى الشربيني بجانب آن الرفاعي واحتضنتها، ليختتما الحلقة سويًا.

وكانت آن الرفاعي أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت قائلة: "الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس أن البيوت أسرار. تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج، بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون.. شكرًا على التقدير والاحترام، ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

اقرأ أيضًا:

سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"

خطفت الأنظار في "ميد تيرم".. 20 صورة لـ ياسمينا العبد

رضوى الشربيني تختم حلقة هي وبس رضوى الشربيني مع آن الرفاعي برنامج هي وبس الإعلامية رضوى الشربيني آن الرفاعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن
زووم

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
شئون عربية و دولية

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك
تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أخبار مصر

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
زووم

تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت