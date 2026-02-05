غدا.. وزارة الثقافة تقيم حفل تأبين المخرج داود عبدالسيد

تقيم وزارة الثقافة، احتفالية لتأبين الراحل داود عبد السيد، في المسرح الصغير بدار الأوبرا، مساء غد الجمعة الموافق 6 فبراير.

وتشهد الاحتفالية عرض الفيلم التسجيلي "البحث عن داود عبد السيد"، بحضور أسرة المخرج الراحل، ونخبة من نجوم الفن، وأصدقائه وزملائه.

وتولى إخراج فيلم "البحث عن داود عبد السيد"، المخرج أسامة العبد، بمشاركة الباحث و الناقد أسامة عبد الفتاح، المنتج المنفذ محمد عبد الوهاب، وتصوير كمال سمير، ومونتاج عماد باهر.

ورحل المخرج داود عبد السيد، عن عالمنا في 27 ديسمبر 2025 عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة استمرت عامين مع الفشل الكلوي.