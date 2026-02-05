قبل عرض مسلسله.. أحمد العوضي في قوائم تريند محرك "جوجل"

ظهر اسم الفنان أحمد العوضي في قوائم تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع كشف السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل "علي كلاي"، عن كواليس جديدة من العمل الدرامي المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، والذي تقدمه هبة الأباصيري ومها بهنسي.

وقال حمدان إن الجانب الرومانسي في أحداث مسلسل "علي كلاي" سيكون من أكثر العناصر المحيرة للجمهور، مشيرًا إلى أن أحمد العوضي سيعيش حالة حب غير محسومة، وستظل علامات الاستفهام قائمة حتى الحلقة الأخيرة.

وأضاف أن جمهور الفنان أحمد العوضي يحرص دائمًا على متابعته ومشاركته تفاصيل أعماله، وأن يكون حاضرًا معهم من خلال مشاركة كواليس العمل وتفاصيله، وهو ما يزيد من حالة الحماس والارتباط المتبادل بينه وبين جمهوره.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

