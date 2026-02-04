إعلان

"صابر قدامه رحلة أخيرة".. طرح البوسترات المنفردة لـ مسلسل "المداح : أسطورة النهاية"

كتب : معتز عباس

07:17 م 04/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خالد سرحان
  • عرض 10 صورة
    دنيا عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 10 صورة
    عمرو عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    حمادة هلال
  • عرض 10 صورة
    هالة السعيد
  • عرض 10 صورة
    تامر شلتوت
  • عرض 10 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 10 صورة
    فتحي عبدالوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت قناة "MBC مصر" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "المداح : أسطورة النهاية"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت قناة "ام بي سي"، البوسترات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: :الشرّ بيصحى من جدي، وصابر قدامه رحلة أخيرة، المداح أسطورة النهاية، حصريا في رمضان على MBC MASR".

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

اقرأ أيضًا:

بعد حديثها عن الطلاق.. 10 صور جمعت شريف سلامة وداليا مصطفى

وفاة والد المطرب وليد عطار

الفنان حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة النهاية رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 أبطال مسلسل المداح المداح بطولة حمادة هلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
السيسي يقود سيارة كهربائية من إهداء أردوغان خلال زيارته القاهرة
أخبار مصر

السيسي يقود سيارة كهربائية من إهداء أردوغان خلال زيارته القاهرة
"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
زووم

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان