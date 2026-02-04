طرحت قناة "MBC مصر" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "المداح : أسطورة النهاية"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت قناة "ام بي سي"، البوسترات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: :الشرّ بيصحى من جدي، وصابر قدامه رحلة أخيرة، المداح أسطورة النهاية، حصريا في رمضان على MBC MASR".

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

