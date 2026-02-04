"ليلة أيقونة الشرق".. تركي آل الشيخ يروج لـ حفل أصالة فبراير الجاري

روج المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفل المطربة أصالة المقرر إقامته في 13 فبراير القادم.

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر حفل أصالة الجديد، والذي يحمل عنوان "ليلة أيقونة الشرق.. أصالة"، بانضمام الأوكسترا المايسترو تامر فيظي.

ومن المقرر أيضا إقامة حفل الفنان محمد حماقي، ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 12 فبراير الجاري.

وكان احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا، بتحقيق حفل "Joy Awards" رقما قياسيا في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شهد حضور كوكبة من ألمع النجوم من حول العالم، في حدث فني استثنائي.

