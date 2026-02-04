بإطلالة عصرية غير تقليدية.. هيفاء وهبي تنشر صور من كليب "أول مرة شفتك"

محمد رمضان يشارك في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" بالسفارة الإيطالية في القاهرة

شاركت المطربة هيفاء وهبي متابعيها على السوشيال ميديا، جلسة تصوير من كليب "أول مرة شفتك".

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وعصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: من اول مرّة شفتك حسيت كإني... إيه؟".

تفاعل المتابعين مع الإطلالة المميزة لـ هيفاء وهبي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله عليكي يا ديفا"، "حلوة يا قمر"، "عصرية ومتألقة"، "نجمة لبنان"، "جميلة ومميزة".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

