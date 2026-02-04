إعلان

WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "اللون الأزرق"

كتب : نوران أسامة

05:57 م 04/02/2026

أبطال مسلسل اللون الأزرق

طرحت منصة "WATCH IT" البوستر الترويجي الرسمي لمسلسل "اللون الأزرق"، من بطولة أحمد رزق وجومانا مراد.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك استعدادًا لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2026.

ويضم مسلسل "اللون الأزرق" نخبة من النجوم، أبرزهم: جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين. والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

بوستر مسلسل اللون الأزرق

