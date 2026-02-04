إعلان

وفاة المخرج محمد عهد بنسودة

كتب : نوران أسامة

01:29 م 04/02/2026

محمد عهد بنسودة

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية المخرج والسيناريست المغربي محمد عهد بنسودة، عن عمر ناهز 56 عامًا.

ولد محمد عهد بنسودة في 17 يوليو عام 1969، وهو مخرج مغربي حاصل على شهادة الإجازة في التاريخ والأدب الفرنسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس بالمغرب، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 1989 و1991.

وقدم الراحل عددًا من الأعمال السينمائية المتنوعة، شملت أفلامًا قصيرة وطويلة، من أبرزها فيلم "الشبح الراجع"، وفيلم "ظل الذئب"، إلى جانب مجموعة من الأعمال التلفزيونية والأفلام الوثائقية التي حملت بصمته الفنية ورؤيته الإبداعية.


