طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل"النص التاني" رمضان 2026

كتب : معتز عباس

10:31 م 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحمن محمد مسلسل النص التاني
  • عرض 5 صورة
    ميشيل ميلاد في مسلسل النص التاني
  • عرض 5 صورة
    دنيا جمعة في مسلسل النص التاني
  • عرض 5 صورة
    صدقي صخر مسلسل النصر التاني

طرحت قناة "ON" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "النص التاني"، بطولة الفنان أ حمد أمين، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت قناة "ON" صورًا لأبطال المسلسل، عبر موقع فيسبوك"، وكتبت: "وسع وسع وسع رجالة النص وصلوا".

وأضافت: "شوف أحلى النجوم وضحك من القلب فقط وحصريا على ON في مسلسل النص التاني في موسم دراما رمضان 2026".

مسلسل النصر التاني من بطولة النجم أحمد أمين، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، كما يظهر حمزة العيلي كضيف شرف.

اقرأ أيضا..

أبطال مسلسل النص التاني مسلسل النص التاني النص التاني بطولة أحمد أمين دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026

