طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل"النص التاني" رمضان 2026

طرحت قناة "ON" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "النص التاني"، بطولة الفنان أ حمد أمين، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت قناة "ON" صورًا لأبطال المسلسل، عبر موقع فيسبوك"، وكتبت: "وسع وسع وسع رجالة النص وصلوا".

وأضافت: "شوف أحلى النجوم وضحك من القلب فقط وحصريا على ON في مسلسل النص التاني في موسم دراما رمضان 2026".

مسلسل النصر التاني من بطولة النجم أحمد أمين، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، كما يظهر حمزة العيلي كضيف شرف.

