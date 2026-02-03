رمضان 2026.. ريهام عبد الغفور تتصدر بوستر مسلسل "حكاية نرجس"

كشفت "واتش ات" عن البوستر الدعائي لمسلسل "حكاية نرجس" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه على منصتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تصدرت البوستر الفنانة ريهام عبد الغفور بطلة المسلسل، وظهرت على البوستر مرتدية خمار ومن ورائها ظلها وهي تحمل طفلا.

يتناول المسلسل قضية إنسانية واجتماعية تدور حول شخصية نرجس، وهي امرأة تواجه صراعات نفسية ومجتمعية بعد تعرضها لضغوط اجتماعية كبيرة مرتبطة بالعلاقات الأسرية والبيئية المحيطة بها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، سماح أنور، إلهام وجدي، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن