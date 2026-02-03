إعلان

رمضان 2026.. ريهام عبد الغفور تتصدر بوستر مسلسل "حكاية نرجس"

كتب : مروان الطيب

10:20 م 03/02/2026

الفنانة ريهام عبد الغفور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت "واتش ات" عن البوستر الدعائي لمسلسل "حكاية نرجس" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه على منصتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تصدرت البوستر الفنانة ريهام عبد الغفور بطلة المسلسل، وظهرت على البوستر مرتدية خمار ومن ورائها ظلها وهي تحمل طفلا.

يتناول المسلسل قضية إنسانية واجتماعية تدور حول شخصية نرجس، وهي امرأة تواجه صراعات نفسية ومجتمعية بعد تعرضها لضغوط اجتماعية كبيرة مرتبطة بالعلاقات الأسرية والبيئية المحيطة بها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، سماح أنور، إلهام وجدي، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

بوستر مسلسل حكاية نرجس

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الفنانة ريهام عبد الغفور بوستر مسلسل حكاية نرجس مسلسل حكاية نرجس حكاية نرجس بطولة ريهام عبد الغفور رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 منصة وانش ات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري
رياضة محلية

بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام
شئون عربية و دولية

أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام

حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
حوادث وقضايا

حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد