رمضان 2026.. طرح البوسترات المنفردة لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

طرحت قناة "ON" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "ON"، بوسترات لـكلًا من ياسر جلال، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، آيتن عامر، ميرفت أمين،

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

