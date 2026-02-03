إعلان

رمضان 2026.. طرح البوسترات المنفردة لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : معتز عباس

10:00 م 03/02/2026
    محسن منصور مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    مصطفى ابو سريع مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    جوري بكر مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    ميرفت أمين مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    هدى الاتربي مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    أيمن عزب مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    يمنى طولان مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

طرحت قناة "ON" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "ON"، بوسترات لـكلًا من ياسر جلال، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، آيتن عامر، ميرفت أمين،

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسل كلهم بيحبوا مودي قناة ON الفنان ياسر جلال

