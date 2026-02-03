بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنانة غادة عبدالرازق تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أكدت خلالها أنها لا تؤيد فكرة إخفاء المرأة لعمرها.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC: "أنا عمري في حياتي مسألة السن ما شغلتنيش، من بداياتي وأنا بطلع في أي برنامج وأقول سني".

وتابعت :" ودلوقتي لما أقول سني الحقيقي، بدي رسالة لكل ست إن العمر مش مجرد رقم والكلام ده وخلاص أنا عندي 55 سنة، وبقول أبقوا زيي، أنا ما عملتش حاجة غريبة ولا اتسحرت، أنا بعمل كل الأمور الطبيعية، ليه ما تبقيش زيي؟".

يُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كلفت محاميها ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"، بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد معها.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

كانت آخر مشاركات الفنانة غادة عبد الرازق في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "شباب امرأة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

