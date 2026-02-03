رمضان 2026.. أحمد رزق يروج لمسلسل "اللون الأزرق"

بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان

روج الفنان أحمد رزق لمسلسله الجديد "اللون الأزرق"، المقرر عرضه ضمن سباق الموسم الرمضاني 2026 في النصف الثاني من الشهر الكريم، ويشاركه في بطولته الفنانة جومانا مراد.

ونشر رزق البوسترات الدعائية للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل (اللون الأزرق)، تأليف مريم نعوم، إخراج سعد هنداوي، رمضان 2026 (النصف الثاني)".

ويضم مسلسل "اللون الأزرق" نخبة من النجوم، أبرزهم: جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

