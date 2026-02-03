إعلان

رمضان 2026.. أحمد رزق يروج لمسلسل "اللون الأزرق"

كتب : نوران أسامة

12:41 م 03/02/2026
    أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد اللون الأزرق
    بوسترات مسلسل اللون الأزرق (3)
    بوسترات مسلسل اللون الأزرق (2)
    بوسترات مسلسل اللون الأزرق (4)
    بوسترات مسلسل اللون الأزرق (5)
    بوسترات مسلسل اللون الأزرق (1)

روج الفنان أحمد رزق لمسلسله الجديد "اللون الأزرق"، المقرر عرضه ضمن سباق الموسم الرمضاني 2026 في النصف الثاني من الشهر الكريم، ويشاركه في بطولته الفنانة جومانا مراد.

ونشر رزق البوسترات الدعائية للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل (اللون الأزرق)، تأليف مريم نعوم، إخراج سعد هنداوي، رمضان 2026 (النصف الثاني)".

ويضم مسلسل "اللون الأزرق" نخبة من النجوم، أبرزهم: جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

أحمد رزق مسلسل اللون الأزرق رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

