أم كلثوم تتلو القرآن في فيديو نادر.. ما قصته؟

حفل مشوار كوكب الشرق أم كلثوم، بتنوع تجاربها في مختلف المجالات، ومنها تلاوة القرآن الكريم.

ومع تزامن ذكرى رحيل أم كلثوم، في مثل هذا اليوم 3 فبراير، في عام 1975، مع منتصف شهر شعبان، نرصد قصة عرض مقطع فيديو نادر، لكوكب الشرق، وهي تقرأ القرآن الكريم.

قامت أم كلثوم في مقطع الفيديو، بتلاوة الآيات التالية من سورة "إبراهيم": "ربَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

وقدمت التلاوة، في الفيلم الشهير "سلامة" الذي أنتج عام 1944، وشاركت أم كلثوم في بطولته مع يحيى شاهين، زوزو نبيل، عبدالوارث عسر، فؤاد شفيق، فاخر فاخر، استيفان روستي، ومن إخراج توجو مزراحي.

ورحلت أم كلثوم عن عالمنا في 3 فبراير 1975، عن عمر ناهز الـ76، بعد أيام من دخولها في غيبوبة كاملة، إثر معاناتها من نزيف في المخ، وتوقف الكلى عن العمل، ومضاعفات إصابتها بالقلب.