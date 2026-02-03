إعلان

أم كلثوم تتلو القرآن في فيديو نادر.. ما قصته؟

كتب : مصطفى حمزة

01:22 م 03/02/2026 تعديل في 02:23 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كوكب الشرق
  • عرض 3 صورة
    أم كلثوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حفل مشوار كوكب الشرق أم كلثوم، بتنوع تجاربها في مختلف المجالات، ومنها تلاوة القرآن الكريم.

ومع تزامن ذكرى رحيل أم كلثوم، في مثل هذا اليوم 3 فبراير، في عام 1975، مع منتصف شهر شعبان، نرصد قصة عرض مقطع فيديو نادر، لكوكب الشرق، وهي تقرأ القرآن الكريم.

قامت أم كلثوم في مقطع الفيديو، بتلاوة الآيات التالية من سورة "إبراهيم": "ربَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

وقدمت التلاوة، في الفيلم الشهير "سلامة" الذي أنتج عام 1944، وشاركت أم كلثوم في بطولته مع يحيى شاهين، زوزو نبيل، عبدالوارث عسر، فؤاد شفيق، فاخر فاخر، استيفان روستي، ومن إخراج توجو مزراحي.

ورحلت أم كلثوم عن عالمنا في 3 فبراير 1975، عن عمر ناهز الـ76، بعد أيام من دخولها في غيبوبة كاملة، إثر معاناتها من نزيف في المخ، وتوقف الكلى عن العمل، ومضاعفات إصابتها بالقلب.

أم كلثوم القرآن الكريم كوكب الشرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
شئون عربية و دولية

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
رياضة عربية وعالمية

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
الأزهر

موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد