بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور (صور)

كتب : نوران أسامة

09:34 م 22/02/2026
    بسمة بوسيل بإطلالة شتوية أنيقة
    بسمة بوسيل تنشر صور جديدة أثناء رحلتها لباريس
    بسمة بوسيل تنشر صور جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام
    بسمة بوسيل في أحدث ظهور
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار (2)
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل تتألق بالأسود (2)

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها خلال رحلتها في باريس، والتي لاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، وارتدت بالطو "فرو" طويل.

تعليقات الجمهور على الصور

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "الله يوفقك"، "قمر يا حياتي"، "ما شاء الله جميلة"، و"رمضان كريم بسومة".

آخر أعمال بسمة بوسيل

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي يضم 6 أغنيات، من بينها: "أبو حب"، و"وصلتني شي أخبار".


