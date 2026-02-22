شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها خلال رحلتها في باريس، والتي لاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، وارتدت بالطو "فرو" طويل.

تعليقات الجمهور على الصور

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "الله يوفقك"، "قمر يا حياتي"، "ما شاء الله جميلة"، و"رمضان كريم بسومة".

آخر أعمال بسمة بوسيل

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي يضم 6 أغنيات، من بينها: "أبو حب"، و"وصلتني شي أخبار".



