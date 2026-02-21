بسمة بوسيل تتألق في باريس.. إطلالة شتوية تخطف الأنظار أمام برج إيفل

تألقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها من باريس، حيث خطفت الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة أمام برج إيفل.

ونشرت بسمة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية معطفًا شتويًا طويلًا من الفرو باللون البني الداكن، وسط أجواء ممطرة أضفت على الصور طابعًا رومانسيًا .

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت أبرزها: "قمر في باريس"، "الإطلالة فخمة جدًا"، "اللون الأحمر عامل سحر في الصورة"، و"باريس منورة بيكي".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

