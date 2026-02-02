بعد أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية.. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي

تصدر اسم البلوجر هايدي كامل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل "نون النسوة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 حذف مشاهدها بعد توعد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ مليون جنيه على الشركة المنتجة بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لمشاركتها ضمن أحداث المسلسل.

وشارك عدد من البلوجرز خلال الفترة الماضية في عدد من الأعمال التلفزيونية وتعرض العديد منهم لمثل هذه النوعية من الأزمات أبرزهم التيك توكر كروان مشاكل ومشاركته ضمن أحداث مسلسل "بطن الحوت".

وقامت العديد من الشركات المنتجة بإسناد أدوار صغيرة لهم نظرا للملايين من المتابعين على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

ونقدم لكم في هذا التقرير بلوجرز شاركوا بأعمال فنية:

محمد ياقوت

شارك البلوجر محمد ياقوت في مسلسل "قهوة المحطة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كروان مشاكل

يعد التيك توكر كروان مشاكل من أبرز البلوجرز الذين شاركوا في أعمال فنية، وشارك بمسلسل "بطن الحوت" عام 2023، وآثارت مشهده جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،.

وبناء عليه قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية تغريم الشركة المنتجة للمسلسل مبلغ مليون جنيه بسبب مشاركة شخص غير نقابي وبدون تصريح عمل.

محمد حلمي

شارك البلوجر محمد حلمي مؤخرا في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي ضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، هم: الفنان أحمد زاهر، الفنانة رحمة أحمد، الفنانة حنان سليمان، الفنانة دنيا المصري، من تأليف علاء حسن ونسمة سمير، وإخراج حاتم محمود.



دينا مراجيح

شاركت التيك توكر دينا مراجيح قبل وفاتها، في مشهد من مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل، وظهرت في المشهد مع صديقها جو، وتعرض مشهد البلوجر للعديد من الانتقادات، مؤكدين أن الفرص يجب أن تذهب للممثلين الموهوبين والدارسين.

محمود السيسي

يعتبر محمود السيسي من أشهر البلوجرز الذين اقتحموا عالم التمثيل، وذلك بعد تحقيق فيديوهاته الملايين من المشاهدات على السوشيال ميديا.

وكانت بدايته مع الفنان أكرم حسني في مسلسل "مكتوب عليا" عام 2022، مرورا بالعديد من الأعمال الفنية التي تعاون خلالها مع نخبة من النجوم أبرزها فيلم "هارلي" عام 2023 بطولة الفنان محمد رمضان، وكانت آخر مشاركاته بفيلم "اللعب مع العيال" عام 2024 بطولة الفنان محمد عادل إمام.

تامر الجيار

تامر الجيار هو أحدث البلوجرز المنضمين لعالم الفن، وشارك مؤخرًا بمسلسل "بطل العالم" وسط نخبة من النجوم هم عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه وخطف الجيار الأنظار بظهوره بعدد من حلقات المسلسل.

