بعد أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية.. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل

كتب : مروان الطيب

09:16 م 02/02/2026
  البلوجر هايدي كامل
  • عرض 10 صورة
    البلوجر هايدي كامل
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل تحتفل بـ 6 ملايين متابع على تيك توك
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل تخطف الأنظار على انستجرام
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل تخطف الأنظار من إحدى جلسات التصوير (5)
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل مع المطرب عناب
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل تخطف الأنظار من إحدى جلسات التصوير (6)
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل مع صديقاتها
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل
  • عرض 10 صورة
    هايدي كامل من أحد العروض الخاصة

أقدمت الشركة المنتجة لمسلسل "نون النسوة" بطولة الفنان مي كساب والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، على حذف مشاهد البلوجر هايدي كامل من المسلسل بعد توعد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ مليون جنيه بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لمشاركتها ضمن أحداث المسلسل.

ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن البلوجر هايدي كامل:

1- أعلنت في مقطع فيديو عن اتخاذها قرار خلع الحجاب بعد أداء صلاة استخارة، حيث أثار الفيديو جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

2- اشتهرت بتقديم محتوى يخص الـ Life Style عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا.

3- يتابعها 3 مليون متابع على انستجرام.

4- يتابعها أكثر من 6 مليون متابع على تيك توك.

5- ارتبط اسمها باسم البلوجر عبد الله التركي.

6- قدمت بودكاست تحدثت خلاله عن تجربتها مع التنمر في المدرسة، وعلاقتها بأسرتها، وكيفية تعاملها مع النقد.

7- أثارت الجدل بحديثها عن الاكتئاب بعد خلع الحجاب.

8- كشفت في وقت سابق عن مشاركتها بأحد الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2026.

9- الظهور الأخير لها كان في لوكيشن تصوير مسلسل "نون النسوة" ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام وسط تهنئة المتابعين.

10- تبلغ من العمر 26 عاما وتخرجت من كلية الإعلام.

هايدي كامل نقابة المهن التمثيلية مي كساب

