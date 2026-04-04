حضرت الفنانة ليلى علوي، حفل خطوبة نور نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي الذي أقيم مساء الجمعة بحضور عدد من الفنانين.

ليلى علوي ترقص مع إلهام شاهين ولميس الحديدي

وظهرت ليلى علوي وهى ترقص مع صديقتيها الفنانة إلهام شاهين والإعلامية لميس الحديدي في حفل خطوبة نجل الأخيرة.

كما أطلقت إلهام شاهين "زغروطة" في حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي وكانت بصحبتها الإعلامية بوسي شلبي.

هشام عباس يحيي حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

وأحيا المطرب هشام عباس، حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي، وقدمت أميرة أديب شبكة العريس نور ابن عمها الإعلامي عمرو أديب، لتقوم الإعلامية لميس الحديدي بإعطاء المصوغات الذهبية لنجلها لـ"تلبيس" عروسته شبكتها.

والتقطت والدة العريس الإعلامية لميس الحديدي، الصور التذكارية مع الحضور احتفالا بهذه المناسبة التي كانت تنتظرها وسط حالة من الفرحة والسعادة التي دفعتها للرقص على المسرح خلال "تلبيس" ابنها لشبكة عروسته.

