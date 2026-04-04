استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ذكريات موقف مع خالها الراحل فكري وتشابهه مع موقف ما حدث مع زوجها الراحل حسن يوسف في آخر أيامه.

وكتبت شمس البارودي، عبر صفحتها على فيسبوك: "كنت نبهت خالى ثروت منذ ثلاثة أيام يبلغنى أن خالى فكرى الوضع صعب هو في العناية منذ شهر تقريبا هونت عليه فهو ما بقي له من الأشقاء يا حبيبي يا خالى أبلغته توقعوا ما يحدث فلن تأتى الرياح بما تشتهى السفن هذه حالة تشبه ما حدث لحبيب عمرى زوجى ولكنى أعددت له العناية في حجرتنا بمنزلنا وهذا أمر لا يقدر عليه إلا أشداء العزم والشكيمه ففقدى المفاجيء لاصغر أبنائنا افاقني من طراوة مشاعري وركونى بكل ثقلى على سندي وأعمدة أساسات اسرتنا الضاربة جذورها داخل الأرض".

شمس البارودي تستعيد ذكريات آخر أيام الراحل حسن يوسف

وأضافت : "حبيبي الغالي زوجي حيث انهار ولم يتحمل هذا الفقد لأحد كنوزه فما كان على إلا أن التقت أنا هذه الأعمدة الضاربة جذورها واربطها على خصري وأتحمل ثقلها على ظهرى فقررت ألا يبعد عني حبيبي في مكان يطبب فيه بعيدا وما دورى الا أن ألقي عليه نظرة تحدد ممن يرعوه فسألته أولا أنا وابنائنا هل تريد الذهاب يا حبيبي فهم يريدون لك عناية مركزة رد قاطع لا لن أخرج من بيتي".

وتابعت: "الحمد لله وافقوني أبنائنا بدعم طبيب ودكتور القلب، صحبة منذ أكثر من اربعون عاما صداقة عائلية وطبية أيمن قداح، ظل معي حبيبي ٤٠ يوما وأنا بجواره وخمس من الممرضات العناية المركزة يتناوبون الرعاية والأطباء يأتوننا تباعا ونحن بجواره ماحدى بيعبي مطرحك بقلبي تردد الآن في ليالي مصرية لم أكن لاسامح نفسي لو تركته يفارقنى هذه الأيام الاربعينيه ويكفينى سعادته أنى لم أكل أو أمل من احاطتى له بكل كيانى لم أترك غرفتنا إلا لحظات دخولى الحمام احدى المرات تأخرت تحت الدوش أبنائي والمساعده في المنزل تتعجلنى لأنه يسأل عنى ردت ابنتى اتركوها تأخذ وقتها اتركوها تهدأ تحت المياه حكت لى لم أكن لاتركه فهو لم يتركنى لحظه أحتاجه له فيها طوال ٥٣ عاما لا يستطيع أحد فعل مافعلته إلا اشداء الشكيمه وأنا لم أكن أعلم أنى أستطيع فعلها".

شمس البارودي تختم القرآن الكريم مرتين في الشهر

كشفت شمس البارودي، تفاصيل يومها وطقوسها الروحية، مؤكدة أن قراءة القرآن الكريم والدعاء أصبحا محور حياتها الأساسي، مشيرة إلى أنها تحرص على ختم القرآن مرتين شهريا.

وقالت شمس البارودي ببرنامج "الحكاية من البداية"، إن أيامها كلها أصبحت لله، خاصة بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، مؤكدة أن أولوياتها تغيرت بشكل كامل، وأصبح اهتمامها منصبا على التقرب إلى الله.

وأضافت، أنها ترى أن القبر هو المسكن الأخير للإنسان، لذلك تحرص على الاستعداد له بالأعمال الصالحة، قائلة إن قراءة القرآن تمنحها السكينة والسلام الداخلي، وتجعلها أكثر وعيا بقيمة الوقت والحياة.

