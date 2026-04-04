إلهام شاهين توجه رسالة لـ عمرو أديب ولميس الحديدي بعد خطوبة نجلهما - صور

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 04/04/2026
    إلهام شاهين في حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي
    إلهام شاهين مع لميس الحديدي وبوسي شلبي وهالة سرحان
    حفل خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي
    إلهام شاهين مع عمرو أديب ونجوم الفن

هنأت الفنانة إلهام شاهين الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي بمناسبة خطوبة نجلهما نور في حفل أقيم مساء اليوم الجمعة بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي، منهم الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية هالة سرحان.

نشرت إلهام شاهين، صورا من حفل الخطوبة عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: " ألف مبروك لأصدقائي الأعزاء لميس الحديدي وعمرو أديب خطوبة إبنهما نور على الجميلة مريم، ربنا يسعدهم وتفرحوا بأولادهم ".

بوسي شلبي تحتفل بخطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بخطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، ونشرت صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تشارك في الأجواء الاحتفالية، إذ ظهرت وهي تزغرط وكان برفقتها الفنانة إلهام شاهين.

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

كانت آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية ظهورها كضيف شرف بأحداث مسلسل "حسبة عمري" بطولة الفنانة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.
تدور أحداث المسلسل حول تفاقم الخلافات بين هند وزوجها فاروق ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.
وشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، محمد رضوان، تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي

